17.07 06:44 MIGnews.com

В течении 3 месяцев - "субботние" автобусы в 10 городах

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От Нагарии до Арада – борьба за общественный транспорт по выходным набирает обороты. В течении следующих 3 месяцев движение "Свободный Израиль" планирует запустить 10 рейсовых автобусов по выходным в городах со светским большинством. Общественный транспорт в ограниченном формате для отдыха и удобства граждан по субботам уже давно является консенсусом в израильском обществе, и цель кампании сдвинуть это процесс с мертвой точки – словом и делом.Запуск "субботних" автобусов ожидается в следующих городах: Нагария, Хадера, Нетания, Кфар Саба, Ариэль, Ришон ле-Цион, Модиин, Ашдод, Явне и Арад. Организация проведёт ряд разъяснительных встреч совместно с гражданамии и местными активистами в этих городах для того, чтобы мобилизировать уже существующие ресурсы на местах, а также лучше понять потребности и нужды жителей во всем, что касается линии маршрута в том или ином городе. Также планируется заручиться поддержкой местных операторов и руководства городов. Первая такая конференция пройдет в конце июля в Ашдоде.Линии будут открыты в сотрудничестве с такими гражданскими инициативами как "Ям-бус" и "Ноа Тануа", которые уже предоставляют услуги общественного транспорта в таких городах как Беэр Шева, Бат-Ям, Тель-Авив, Холон, Иерусалим, Ашкелон и т.д. В Раанане и Рамат а-Шароне линии, действующие по выходным по сокращенному графику субсидируют муниципалитет.Рейсовые автобусы в Эйлат и обратно действую после захода шаббата в пятницу и до его выхода в субботу вечером, в очередной раз доказывая острую потребность в общественном транспорте в течении выходных, особенно для людей без личного автомобиля. Следует отметить, что исследования, проведенные по этому вопросу показали, что более 70% еврейского населения Израиля поддерживает работу общественного транспорта в выходные и праздничные дни.Эяль Акерман из "Свободного Израиля" призывает передать полномочия в вопросе общественного транспорта по выходным в руки местного руководства на местах, чтобы муниципалитеты в городах со светским большинством могли позволить работу общественного транспорта в ограниченном формате в пятницу и субботу."Наша цель состоит в том, чтобы создать общественную поддержку для работы автобусов по выходным в городах со светским большинством. Стоимость запуска такой линии автобуса стоит порядка 100-150 тысяч шекелей, и в случае необходимости мы откроем сбор средств в интернете. Есть большой спрос на общественный транспорт по субботам и правительство наконец должно это признать", - говорит он.