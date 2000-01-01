16.07 23:09 MIGnews.com

Уругвай - первая страна, где полностью легализовали коноплю

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Уругвай станет первой страной в мире, в которой будут легализованы производство, продажа и потребление марихуаны. Продажа наркотика в аптеках начнется с 19 июля, заявили в уругвайском правительстве в пятницу, 14 июля. Как передает DW, наркотическое вещество будут продавать как в виде лекарств, так и с рекреационной целью.Начиная с 19 июля все желающие жители страны смогут зарегистрироваться для покупки марихуаны. Сейчас с этой целью зарегистрировались более 4,7 тысячи человек.Наркотическое вещество в аптеках будет стоить дешевле, чем у нелегальных дилеров - 1,3 доллара за грамм, однако потребители смогут приобрести не более 10 граммов марихуаны в неделю, и она будет продаваться только в ограниченном перечне аптек.При этом, иностранные туристы, которые посещают Уругвай, приобрести марихуану в аптеках не смогут.