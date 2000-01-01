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Пассажир самолета сдал в багаж банку пива | Фото: Thinkstock17.07 02:05   MIGnews.com

Пассажир самолета сдал в багаж банку пива

Необычную для багажа поклажу вез пассажир авиакомпании Qantas Дин Стинсон, направлявшийся из Мельбурна в Перт. На стойке автоматической регистрации устройство отказалось принимать его нестандартный багаж. Стинсон обманул прибор, поставив банку в лоток для досмотра личных вещей пассажиров, пишет topnews.

В итоге банка была доставлена в Перт в целости и сохранности. Владелец получил ее на транспортере для выдачи багажа.

«Честно говоря, я просто решил пошутить. Если бы банка не прибыла в Перт, я, наверное простил бы грузчиков, не устоявших перед искушением», - прокомментировал свою затею сам Дин.

Теперь он планирует сохранить счастливую банку пива на память.
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