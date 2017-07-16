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Мужчина застрял в банкомате и попросил спасти через записки | Фото: Thinkstock17.07 03:30   MIGnews.com

Мужчина застрял в банкомате и попросил спасти через записки

Работник обслуживающей компании в городе Корпус-Кристи, США, ненароком попал внутрь банкомата. О помощи он просил у людей через записки, которые он передавал через отверстие для выдачи чеков.

Об этом рассказал офицер полиции Ричард Олден для канала KRISTV.

Инцидент произошел, когда мужчина ремонтировал замок в сервисной комнате для банкомата и случайно закрылся внутри. Мобильный телефон он оставил в машине, однако он имел при себе ручку и бумагу, которые помогли ему в спасении, пишет Socportal.

На одной из записок были обращены: "Пожалуйста, помогите. Я застрял здесь и у меня нет телефона. Пожалуйста, позвоните моему начальнику".

Люди, которые получали записки, не верили написанному и воспринимали это шуткой. Лишь через 3 часа офицер полиции, который и рассказал историю изданию отметил, что увидел записку и услышал голос мужчины внутри банкомата, после чего вызвал своих коллег. Полицейские выбили двери и освободили мужчину. Медицинская помощь ему не понадобилась.
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