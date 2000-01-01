16.07 07:36 MIGnews.com

Нацерет: Муж ранил ножом 18-летнюю беременную жену

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Полиция Израиля разыскивает 23-летнего обитателя города Нацерет, атаковавшего свою 18-летнюю жену.Полиция утром 16 июля получила звонок о поножовщине в Нацерете. На месте происшествия была обнаружена раненая ножом 18-летняя женщина из Тверии. Ее эвакуировали в госпиталь в Афуле в состоянии средней степени тяжести. Там выяснилось, что она беременна.Полиция разыскивает по подозрению в нападении 23-летнего обитателя Нацерета - супруга потерпевшей. Он бежал с места атаки.