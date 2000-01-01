На концерте Guns N’Roses в Яркон чуть не погибла девушка
Первый за более чем 20 лет израильский концерт динозавров рока – легендарной американской группы Guns N’Roses – едва не закончился трагедией.
Посреди концерта молодая фанатка музыкантов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попыталась присоединиться к своим кумирам на сцене в тель-авивском парке Яркон и, упав с двухметровой высоты, ударилась головой.
Как пишут израильские СМИ, в результате падения 20-летняя зрительница потеряла сознание. Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь, и, подключив к аппарату искусственного дыхания, доставили в больницу Ихилов. На данный момент жизни девушки ничего не угрожает, а ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.