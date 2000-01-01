Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com






16.07 07:51   MIGnews.com

На концерте Guns N’Roses в Яркон чуть не погибла девушка

Первый за более чем 20 лет израильский концерт динозавров рока – легендарной американской группы Guns N’Roses – едва не закончился трагедией.

Посреди концерта молодая фанатка музыкантов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попыталась присоединиться к своим кумирам на сцене в тель-авивском парке Яркон и, упав с двухметровой высоты, ударилась головой.



Как пишут израильские СМИ, в результате падения 20-летняя зрительница потеряла сознание. Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь, и, подключив к аппарату искусственного дыхания, доставили в больницу Ихилов. На данный момент жизни девушки ничего не угрожает, а ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.


По данным властей, на концерт Guns N' Roses собрались более 60 тысяч человек – как пишет пресса, это стало рекордом для Израиля. По версии организаторов, зрителей было еще больше – 90 тысяч.

Напомним, что в последний раз основатели коллектива вокалист Аксель Роуз, гитарист Соул Хадсон (более известный как Слэш) и барабанщик Дафф Маккаган посещали Землю Обетованную в 1993 году.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:36
Нацерет: Муж ранил ножом 18-летнюю беременную жену
07:16
Иорданцы требует разорвать мирное соглашение с Израилем
06:43
Убит террорист-стрелок, атаковавший в Биньямин
06:11
Умерла первая женщина-лауреат "математического Нобеля"
05:19
Британская бабушка забыла у себя в глазу 27 линз
04:31
Гарбинье Мугуруса выиграла Уимблдон
03:54
Милан объявил войну селфи-палкам и напиткам в бутылках
01:32
Ученые: Секс замедляет старение женщин
23:19
Земля сформировалась из гигантского грязевого шара
22:11
Ученые обнаружили неожиданное свойство чая
21:49
Франция призывает снять санкции с Катара
21:26
Уимблдон: "Слишком умного" зрителя вывели на корт в юбке  
20:44
Рабы Ким Чен Ына зарабатывают в России миллионы для КНДР
19:24
Тони Блэр требует отменить Brexit
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus