16.07 07:51 MIGnews.com

На концерте Guns N’Roses в Яркон чуть не погибла девушка

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Первый за более чем 20 лет израильский концерт динозавров рока – легендарной американской группы Guns N’Roses – едва не закончился трагедией.Посреди концерта молодая фанатка музыкантов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попыталась присоединиться к своим кумирам на сцене в тель-авивском парке Яркон и, упав с двухметровой высоты, ударилась головой.Как пишут израильские СМИ, в результате падения 20-летняя зрительница потеряла сознание. Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь, и, подключив к аппарату искусственного дыхания, доставили в больницу Ихилов. На данный момент жизни девушки ничего не угрожает, а ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.По данным властей, на концерт Guns N' Roses собрались более 60 тысяч человек – как пишет пресса, это стало рекордом для Израиля. По версии организаторов, зрителей было еще больше – 90 тысяч.Напомним, что в последний раз основатели коллектива вокалист Аксель Роуз, гитарист Соул Хадсон (более известный как Слэш) и барабанщик Дафф Маккаган посещали Землю Обетованную в 1993 году.