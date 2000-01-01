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Грузовик ехал по шоссе №4 по встречной полосе 16.08 10:01   MIGnews.com

Грузовик ехал по шоссе №4 по встречной полосе

Патрульный офицер транспортной полиции Израиля заметил тяжелый грузовик с прицепом, двигавшийся по встречной полосе движения по шоссе №4 в районе Ган Раве.

Офицер говорит: “Я не мог поверить собственным глазам”.

Полицейский рассказывает: “Это невероятно, тяжелый трейлер у меня на глазах едет по встречной полосе. Он сбивал с толку других водителей, начинался хаос - и это на отрезке полосы с плотным движением, где все едут со скоростью 80-90 км/ч”.

Непонятно, как водитель вообще смог выехать на встречную полосу - линии движения на шоссе разделены бетонными блоками.

Полицейский остановил грузовик и помог водителю осуществить разворот.

Водитель, 50-летний житель Восточного Иерусалима сообщил, что он “запутался по дороге в Иерусалим”.
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