16.08 10:10 MIGnews.com

Подозрение на подложенную бомбу: закрыта станция Реховота

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По сообщению радио Галей ЦАХАЛа в Реховоте из-за подозрения на террористический акт закрыта железнодорожная станция.Крупные силы полиции замечены вокруг станции, тревога вызвана подозрением на то, то, что на станцию подложили бомбу.Станция закрыта с семи часов утра. Поезда прекратили движение в обоих направлениях.Полиция прочесывает станцию и близлежащие улицы в поисках подозрительных предметов.на станции работает полицейские саперы и саперный робот.Из-за прекращения движения по данной ветке резко усилилась нагрузка на автомобильный транспорт. Руководство компании Израильские Железные Дороги просит пассажиров Ашдода и Ашкелона пользоваться веткой , идущей через Негев в случае, если им необходимо попасть в Тель-Авив.Полиция наложила запрет на публикацию подробностей инцидента.