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Подозрение на подложенную бомбу: закрыта станция Реховота 16.08 10:10   MIGnews.com

Подозрение на подложенную бомбу: закрыта станция Реховота

По сообщению радио Галей ЦАХАЛа в Реховоте из-за подозрения на террористический акт закрыта железнодорожная станция.

Крупные силы полиции замечены вокруг станции, тревога вызвана подозрением на то, то, что на станцию подложили бомбу.

Станция закрыта с семи часов утра. Поезда прекратили движение в обоих направлениях.

Полиция прочесывает станцию и близлежащие улицы в поисках подозрительных предметов.

на станции работает полицейские саперы и саперный робот.

Из-за прекращения движения по данной ветке резко усилилась нагрузка на автомобильный транспорт. Руководство компании Израильские Железные Дороги просит пассажиров Ашдода и Ашкелона пользоваться веткой , идущей через Негев в случае, если им необходимо попасть в Тель-Авив.

Полиция наложила запрет на публикацию подробностей инцидента.
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