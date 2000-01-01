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Твит Обамы стал самым популярным в истории 16.08 11:57   MIGnews.com

Твит Обамы стал самым популярным в истории

Публикация бывшего президента США Барака Обамы после столкновений в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния) стала самой популярной за всю историю Twitter. Об этом свидетельствуют данные на сайте favstar.fm, который отслеживает активность пользователей.

"Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии", — написал он 13 августа и прикрепил к записи фотографию, где он запечатлен у окна детского сада.

Пост собрал более 2,9 миллиона лайков и 1,2 миллиона перепостов.
Эти слова принадлежат южноафриканскому политику и борцу за права человека Нельсону Манделе. Далее Обама продолжил эту фразу: "... Люди должны учиться ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить, потому что любовь более естественна человеческому сердцу, чем ее противоположность".

Напомним, В Шарлоттсвилле 12 августа должна была пройти акция ультраправых, однако за несколько часов до этого неонацисты провели стихийное факельное шествие, с требование к местным властям, об отмене сноса памятника генералу Роберту Эдварду Ли (участнику гражданской войны между Севером и Югом США), воевавшему за конфедератов.

После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек. Позднее на шествии против акции ультраправых автомобиль на большой скорости въехал в толпу, погиб один человек, еще 19 получили ранения. Полиция квалифицировала инцидент как умышленное убийство.
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