16.08 11:28 MIGnews.com

Горе бизнесмен-террорист частично признал свою вину на суде

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Бизнесмен Арам Петросян, захвативший прошлым летом заложников в отделении одного из банков в центре Москвы, заявил суду, что он частично признает свою вину."Свою вину я признаю частично", - сказал Петросян в Московском окружном военном суде, который в среду приступил к рассмотрению его дела.По словам Петросяна, он сожалеет и раскаивается в содеянном преступлении. "Я не террорист, я солдат президента. Я хочу получить наказание, соразмерное моему преступлению", - отметил бизнесмен. "Какой из меня террорист, если я пошёл с паспортом. Всем выдал средства защиты. У меня 32 патента, я бизнесмен", - заявил подсудимый.Арам Петросян обвиняется по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), п.п. "г, ж" ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц). Сейчас подсудимый находится под арестом.Согласно выводам психиатрической экспертизы, обвиняемый вменяем и осознавал характер своих действий.Напомним, вечером 24 августа 2016 года Петросян захватил в заложники четырех человек в банке на Большой Никитской улице в Москве, угрожая взорвать находившийся у него на груди предмет, похожий на взрывное устройство. Несмотря на угрозы, в течение вечера мужчина отпустил всех заложников и сдалсяКак сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, у Петросяна за четыре года до инцидента возникли проблемы с бизнесом, и он влез в долги. По словам источника, с тех пор предприниматель регулярно направлял в органы государственной власти инициативы по поддержке предпринимателей. Перед захватом заложников Петросян разместил на YouTube видеоролик с обращением к президенту России, в котором предупредил, что "пойдет на резкое, резонансное нарушение Уголовного кодекса РФ".