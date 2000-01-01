16.08 12:56 MIGnews.com

Израиль: банда продавала поддельные права мигрантам

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Израильская полиция задержала банду из четырех человек, специализировавшихся на изготовлении и сбыте фальшивых водительских прав.Права продавались незаконным мигрантами и иностранным рабочим.Поддельные права, в том числе, на управление грузовым автотранспортом, продавались за несколько сотен шекелей.Задержанным предъявлено обвинение в подделке официальных документов при отягчающих обстоятельствах, в создании риска на транспорте и в контрабанде наркотиков.