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Беэр-Шева: Самурай в халате и с мечом пытался ограбить киоск 16.08 13:30   MIGnews.com

Беэр-Шева: Самурай в халате и с мечом пытался ограбить киоск

Два молодых грабителя решили напугать и ограбить хозяина киоска в городе Беэр-Шева.

Один грабитель нарядился в халат и вооружился самурайским мечом. Чтобы нагнать еще больше страху, он повязал на голову кафийю.

“Самурай” угрожал хозяину киоска, и требовал передать ему содержимое кассы. Хозяин, однако, не растерялся. Он схватил помповое ружье и уложил одного из грабителей на пол. “Самурай”, проклиная хозяина, убежал, обещая : “Мы еще вернемся!”




Попытка ограбления была совершена в мае. Записи камер наружного наблюдения помогли полиции идентифицировать “самурая” - 20-летнего жителя города, задержанного недавно при другой попытке ограбления. В его доме были обнаружены самурайский меч и халат, использовавшиеся во время нападения на киоск.
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