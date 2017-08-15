16.08 13:30 MIGnews.com

Беэр-Шева: Самурай в халате и с мечом пытался ограбить киоск

השודדים הסמוראים: תיעוד - ניסו לשדוד פיצוצייה עם חרב וחלוק. לתיעוד המלא של @bokeralmog >> https://t.co/2w6SOaMI3K pic.twitter.com/JSAheCq6Yd — חדשות 10 (@news10) August 15, 2017

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Два молодых грабителя решили напугать и ограбить хозяина киоска в городе Беэр-Шева.Один грабитель нарядился в халат и вооружился самурайским мечом. Чтобы нагнать еще больше страху, он повязал на голову кафийю.“Самурай” угрожал хозяину киоска, и требовал передать ему содержимое кассы. Хозяин, однако, не растерялся. Он схватил помповое ружье и уложил одного из грабителей на пол. “Самурай”, проклиная хозяина, убежал, обещая : “Мы еще вернемся!”Попытка ограбления была совершена в мае. Записи камер наружного наблюдения помогли полиции идентифицировать “самурая” - 20-летнего жителя города, задержанного недавно при другой попытке ограбления. В его доме были обнаружены самурайский меч и халат, использовавшиеся во время нападения на киоск.