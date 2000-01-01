16.08 14:47 MIGnews.com

В лондонском аэропорту произошел пожар

We will bring you more as we get ithttps://t.co/70iQs440zD — Essex Echo (@Essex_Echo) 16 августа 2017 г.

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Пожар произошел в среду в одном из ангаров лондонского аэропорта "Саутенд", сообщает британская газета The Sun.На кадрах с места происшествия видно, как над ангаром поднимается большой столб черного густого дыма. Ангар располагается в северной части аэродрома.Издание, цитируя одного очевидца, сообщило о взрыве. На место происшествия вызваны пожарные бригады, но пока что неизвестно, что стало причиной возгорания здания на авиационном пути.Несмотря на случившееся, аэропорт продолжает работать в нормальном режиме, заявил пресс-секретарь аэропорта.