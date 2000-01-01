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В столице Венесуэлы прогремел взрыв 16.08 15:04   MIGnews.com

В подземке столицы Венесуэлы прогремело несколько взрывов

Взрыв произошел на станции метро «Площадь Венесуэлы» в Каракасе, сообщают местные СМИ

«Похоже, произошел небольшой взрыв, который привел к выводу пассажиров со станции метро «Площадь Венесуэлы», — сообщает в Twitter телеканал TVV. СМИ также пишут, что из-за инцидента на станции было прервано движение поездов.

В свою очередь управление метрополитена венесуэльской столицы сообщило, что "поезд без тяги" вызвал сильные задержки в системе. "Оперативная бригада работает, чтобы возобновить работу", — говорится в сообщении. Сведения о пострадавших не поступали.

Взрыв произошел из-за неисправностей поезда, передает NTN со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что поломка на одном из составов привела к нескольким «небольшим взрывам», посетители на станции метро «Площадь Венесуэлы» были эвакуированы. «На месте действуют представители оперативной службы и Национальной гвардии, они ожидают устранения неисправности», — пояснил телеканалу представитель экстренных служб Адилек Пенья.

Станция находится недалеко от площади Венесуэлы в географическом центре Каракаса. На площади располагается множество достопримечательностей столицы, в непосредственной близости находятся Университетский городок и Ботанический сад Каракаса, небоскрёбы Парк Сентраль, бульвар Сабана Гранде и Центр культуры и искусств.
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