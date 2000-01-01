Арестованы арабы, пересекшие границу Израиля

В среду, 16 августа, израильские силы безопасности арестовали двух жителей Газы, которые пересекли границу Израиля. Об этом сообщили представители ЦАХАЛа.
У двух задержанных не было при себе оружия. Жители сектора были переданы силам безопасности для допроса.
Как известно, Израиль приступил к строительству нового подземного барьера, цель которого – помешать ХАМАСу рыть свои "туннели смерти" под границей с Еврейским государством.
Стена будет уходить на десятки метров вглубь земли, а ее высота буде тсоставлять 6 метров.