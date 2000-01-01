16.08 16:59 MIGnews.com

Арестованы арабы, пересекшие границу Израиля

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В среду, 16 августа, израильские силы безопасности арестовали двух жителей Газы, которые пересекли границу Израиля. Об этом сообщили представители ЦАХАЛа.У двух задержанных не было при себе оружия. Жители сектора были переданы силам безопасности для допроса.Как известно, Израиль приступил к строительству нового подземного барьера, цель которого – помешать ХАМАСу рыть свои "туннели смерти" под границей с Еврейским государством.Стена будет уходить на десятки метров вглубь земли, а ее высота буде тсоставлять 6 метров.