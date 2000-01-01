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В центральной части Израиля раздались взрывы 16.08 08:40   MIGnews.com

В центральной части Израиля раздались взрывы

Во вторник подразделения противоракетной обороны ВВС Израиля провели испытания, в результате чего произошли взрывы.

Во вторник в ЦАХАЛе заявили, что испытания, которые проводились на базе в центре Израиля, планировались заранее в рамках ежегодной подготовки с целью поддержания готовности войск

В настоящее время основная израильская система противоракетной обороны - это "Железный купол", предназначена для уничтожения неуправляемых тактических ракет малой дальности.

Кроме этого, Израиль владеет системой ПРО "Праща Давида", которая предназначена для перехвата тактических баллистических ракет средней и большей дальности, а также крылатых ракет с дальностью пуска от 40 до 300 км.
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