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Париж: в пиццерию намеренно врезался немусульманин 16.08 09:30   MIGnews.com

Париж: в пиццерию намеренно врезался немусульманин

Через сутки после ужасного происшествия в Септ-Сортс, близ Парижа, когда BMW на полной скорости снесла террасу пиццерии, французская прокуратура опубликовала подробности о водителе.

На протяжении всего этого времени в сети распространиялись спекуляции на тему того, что речь идет об очередном автомобильном тераткте, и что водитель в момент задержания кричал "Аллах Акбар!"

В результате инцидента убита 13-летняя девочка , тяжело ранен ее трехлетний брат, тяжелые ранения получили еще четыре человека.

Водителем автомобиля был 32-летний безработный охранник Давид Паттерсон , житель близлежащей деревни.

Перед тем как сесть за руль, Паттерсон принял огромное количество болеутоляющих таблеток. Давид сам про себя говорит, что является наркоманом с возраста 9 лет.

Французские следователи сообщают, что на допросах он дает “бессвязные показания”, и расследование представляется “очень запутанным”.

Остается неясно, намеревался ли Паттерсон кого-то убить, врезаясь в пиццерию. Он говорит, что “чувствовал, что его преследуют, и что он “уходил от погони”.

Паттерсон говорит, что не знаком с владельцами или посетителями пиццерии, и ничего не имеет против них.

Следователи говорят, что Паттерсон “демонстрирует признаки паранойи”. он заявил прокурору, что хорошо, если его посадят в тюрьму, потому что там он будет “в безопасности”.

В 2010 Паттерсон был осужден за вождение в пьяном виде.

Прокурор говорит: “Сначала он сказал, что хотел убить себя. Потом, понимая, что с помощью этих болеутоляющих это невозможно, он изменил версию и теперь говорит, что хотел заснуть”.
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