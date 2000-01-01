16.08 09:30 MIGnews.com

Париж: в пиццерию намеренно врезался немусульманин

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Через сутки после ужасного происшествия в Септ-Сортс, близ Парижа, когда BMW на полной скорости снесла террасу пиццерии, французская прокуратура опубликовала подробности о водителе.На протяжении всего этого времени в сети распространиялись спекуляции на тему того, что речь идет об очередном автомобильном тераткте, и что водитель в момент задержания кричал "Аллах Акбар!"В результате инцидента убита 13-летняя девочка , тяжело ранен ее трехлетний брат, тяжелые ранения получили еще четыре человека.Водителем автомобиля был 32-летний безработный охранник Давид Паттерсон , житель близлежащей деревни.Перед тем как сесть за руль, Паттерсон принял огромное количество болеутоляющих таблеток. Давид сам про себя говорит, что является наркоманом с возраста 9 лет.Французские следователи сообщают, что на допросах он дает “бессвязные показания”, и расследование представляется “очень запутанным”.Остается неясно, намеревался ли Паттерсон кого-то убить, врезаясь в пиццерию. Он говорит, что “чувствовал, что его преследуют, и что он “уходил от погони”.Паттерсон говорит, что не знаком с владельцами или посетителями пиццерии, и ничего не имеет против них.Следователи говорят, что Паттерсон “демонстрирует признаки паранойи”. он заявил прокурору, что хорошо, если его посадят в тюрьму, потому что там он будет “в безопасности”.В 2010 Паттерсон был осужден за вождение в пьяном виде.Прокурор говорит: “Сначала он сказал, что хотел убить себя. Потом, понимая, что с помощью этих болеутоляющих это невозможно, он изменил версию и теперь говорит, что хотел заснуть”.