16.10 10:45 MIGnews.com

Израиль спас от уничтожения дом Жаботинского в Одессе

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Усилиями израильского министра связи Аюба Кара дом лидера правого сионизма, идеолога "Ликуда", писателя и поэта Зеэва Жаботинского в Одессе будет превращен в исторический объект, а не разрушен.Напомним, что на прошлой неделе украинские СМИ сообщили о том, что построенный в 1880 году дом по адресу ул. Еврейская, 1, в котором прошло детство Жаботинского, едва не взлетел на воздух – в нем загорелась внешняя газовая труба. Жильцы дома связали случившееся со стройкой жилого комплекса в непосредственной близости от здания.После того, как одесситы попросили помощи у израильского президента Реувена Ривлина и его украинского коллеги Петра Порошенко, Аюб Кара отправился в "северную Пальмиру".Вместе с главным раввином Одессы Авраамом Вольфом министр посетил дом Жаботинского и познакомился с мэром Геннадием Трухановым, которого Кара призвал спасти дом "одного из отцов современного сионизма, экстраординарного, значительного человека, и великого лидера, на учении которого и восхищаясь которым мы выросли".Кроме того, Кара встретился и с другими представителями горсовета, которые пообещали сохранить строение как еврейское и сионистское наследие. Кроме того, ему сообщили, что именем Зеэва Жаботинского в Одессе назовут парк."Когда я услышал о возможности уничтожения этого исторического памятника, я немедленно отправился на помощь. Я рад, что в моих силах оказалось это не допустить, после чего можно будет и дальше отдавать дань уважения отцу ревизионистского движения Зеэву Жаботинскому", - цитирует JPost Кара.Он считает, что признание дома Жаботинского историческим объектом и появление нового парка улучшит отношения между еврейским народом и жителями Одессы.