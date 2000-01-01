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Подполковник и майор ЦАХАЛа организовали гигантскую аферу 16.10 12:10   MIGnews.com

Подполковник и майор ЦАХАЛа организовали гигантскую аферу

Управление по борьбе с коррупцией израильской полиции задержало 12 гражданских лиц и двух офицеров ЦАХАЛа по подозрению во взяточничестве и аферизме.

Офицеры, в чине подполковника и майора, вошли в сговор с представителями гражданской компании - подрядчика ЦАХАЛа. Офицеры должны были надзирать за законностью проведения тендеров на ремонт и обслуживание баз израильской армии.

Пользуясь своим должностным положением, они вошли в сговор с представителями подрядчика и оплачивали несуществующие контракты и работы, деля деньги со своими гражданскими “партнерами”.

По итогам следствия, длившегося более года, и проведенных сегодня утром допросов, задержаны оба офицера и двое гражданских менеджеров компании.
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