Подполковник и майор ЦАХАЛа организовали гигантскую аферу
Управление по борьбе с коррупцией израильской полиции задержало 12 гражданских лиц и двух офицеров ЦАХАЛа по подозрению во взяточничестве и аферизме.
Офицеры, в чине подполковника и майора, вошли в сговор с представителями гражданской компании - подрядчика ЦАХАЛа. Офицеры должны были надзирать за законностью проведения тендеров на ремонт и обслуживание баз израильской армии.
Пользуясь своим должностным положением, они вошли в сговор с представителями подрядчика и оплачивали несуществующие контракты и работы, деля деньги со своими гражданскими “партнерами”.
По итогам следствия, длившегося более года, и проведенных сегодня утром допросов, задержаны оба офицера и двое гражданских менеджеров компании.