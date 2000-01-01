17.10 00:21 MIGnews.com

Telegram обязали выплатить 800 тысяч рублей

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Мещанский районный суд постановил мессенджеру Telegram выплатить 800 тысячи рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписок пользователей, передает "Интерфакс"."Признать Telegram Messenger LLP виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", — огласила решение судья.На его обжалование у Telegram есть 10 дней, в ином случае компания должна будет исполнить заключение суда и передать спецслужбе ключи. Если же мессенджер не исполнит приговор, ему может грозить блокировка на территории России.Telegram попал под закон Яровой (антитеррористический пакет законов), который обязывает операторов связи хранить в течение трех лет все текстовые сообщения, фотографии, звуки и видео. Записи разговоров и переписки должны храниться до полугода. А также правоохранительные органы получили возможность запрашивать информацию о гражданах , а Федеральная служба безопасности обязала все мессенджеры и соцсети предоставлять ключи шифрования.