Telegram обязали выплатить 800 тысяч рублей

Мещанский районный суд постановил мессенджеру Telegram выплатить 800 тысячи рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписок пользователей, передает "Интерфакс".
"Признать Telegram Messenger LLP виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", — огласила решение судья.
На его обжалование у Telegram есть 10 дней, в ином случае компания должна будет исполнить заключение суда и передать спецслужбе ключи. Если же мессенджер не исполнит приговор, ему может грозить блокировка на территории России.
Telegram попал под закон Яровой (антитеррористический пакет законов), который обязывает операторов связи хранить в течение трех лет все текстовые сообщения, фотографии, звуки и видео. Записи разговоров и переписки должны храниться до полугода. А также правоохранительные органы получили возможность запрашивать информацию о гражданах , а Федеральная служба безопасности обязала все мессенджеры и соцсети предоставлять ключи шифрования.