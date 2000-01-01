16.10 12:36 MIGnews.com

ВВС Израиля разбомбили базу ПВО Сирии под Дамаском

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Пресс-служба ЦАХАЛа распространила сообщение о том, что утром 16 октября ВВС Израиля нанесли удар по базе ПВО Сирии к востоку от Дамаска.В результате удара база, на которой были размещены ракеты СА-5 уничтожена.Удар был нанесен после того, как с базы была выпущена ракета по израильскому самолету, совершавшему разведывательный полет над Ливаном.10-й канал израильского ТВ сообщает, что российское командование в Сирии было “проинформировано” об ударе.Пресс-служба ЦАХАЛа обвинила сирийский режим в провокации, повлекшей зща собой данный инцидент.