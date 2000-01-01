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16.10 12:36   MIGnews.com

ВВС Израиля разбомбили базу ПВО Сирии под Дамаском

Пресс-служба ЦАХАЛа распространила сообщение о том, что утром 16 октября ВВС Израиля нанесли удар по базе ПВО Сирии к востоку от Дамаска.

В результате удара база, на которой были размещены ракеты СА-5 уничтожена.

Удар был нанесен после того, как с базы была выпущена ракета по израильскому самолету, совершавшему разведывательный полет над Ливаном.

10-й канал израильского ТВ сообщает, что российское командование в Сирии было “проинформировано” об ударе.

Пресс-служба ЦАХАЛа обвинила сирийский режим в провокации, повлекшей зща собой данный инцидент.
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