16.10 12:36 MIGnews.com
ВВС Израиля разбомбили базу ПВО Сирии под Дамаском
Пресс-служба ЦАХАЛа распространила сообщение о том, что утром 16 октября ВВС Израиля нанесли удар по базе ПВО Сирии к востоку от Дамаска.
В результате удара база, на которой были размещены ракеты СА-5 уничтожена.
Удар был нанесен после того, как с базы была выпущена ракета по израильскому самолету, совершавшему разведывательный полет над Ливаном.
10-й канал израильского ТВ сообщает, что российское командование в Сирии было “проинформировано” об ударе.
Пресс-служба ЦАХАЛа обвинила сирийский режим в провокации, повлекшей зща собой данный инцидент.
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