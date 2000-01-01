16.10 12:57 MIGnews.com

Возле детсада в Ашдоде обнаружен артиллерийский снаряд

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Сегодня один из детских садов Ашдода был эвакуирован из-за обнаруженного возле него старого неразорвавшегося артиллерийского снаряда. Бомбу нашли при ремонтных работах на улице Кинг-Соломон.Прибывшие на место полицейские саперы сообщили, что это 90-миллиметровый снаряд. Сотрудники правоохранительных органов изъяли его и доставили в безопасное место, где и обезвредили.На данный момент полицейские не могут объяснить, каким образом взрывоопасный предмет оказался возле детсада, но напоминают, что из-за его неустойчивого состояния устаревшие боеприпасы могут быть очень опасными, и предупреждают израильтян о гражданской ответственности, когда они их находят.