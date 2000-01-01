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Модель, побившая охрану в больнице Ихилов, подралась в суде 16.10 14:05   MIGnews.com

Модель, побившая охрану в больнице Ихилов, подралась в суде

Элия Кадош, 19-летняя модель, атаковавшая несколько недель назад охранников в больнице Ихилов и водителя такси в больнице Вольфсон, подралась с охраной службы управления тюрем (ШАБАС) во время заседания суда по ее делу.

Суд должен был принять решение об условиях домашнего ареста Кадош. Вместо домашнего ареста срок ее предварительного содержания под стражей был продлен до 23 октября.

Несколько дней назад Кадош была отправлена на психиатрическую экспертизу в больницу Абарбанель. Ее адвокат сообщил, что она “сама признает, что нуждается в лечении”.

между тем семейство Кадош, члены которого принимали участие в атаке против охранников больницы Ихилов, опубликовали пост в facebook, в котором обвинили в произошедшем больницу. Согласно их версии, Элия Кадош страдает от синдрома Соска, и находится на лечении на протяжении четырех лет.

Сама модель заявила: “Я в состоянии душевных терзаний, любой на моем месте повел бы себя точно также”.
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