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Пожары в Испании и Португалии забрали 9 человеческих жизней 16.10 14:13   MIGnews.com

Пожары в Испании и Португалии забрали 9 человеческих жизней

Лесные пожары в центральной и северной частях Португалии и на северо-западе Испании, забрали девять человеческих жизней. Также около двадцати граждан республики получили различные травмы, передает "Комсомольская правда".

По данным португальские телекомпании RTP, в Португалии погибли четыре человека в округе Коимбра, двое – в округах Серта и Визеу и еще двадцать человек пострадали.

В регионах возгорания официальные власти Португалии уже объявили о введении режима ЧС.

Сообщается, что в борьбе с пожарами задействовали более 5 тысяч спасателей. Как утверждает Национальное управление гражданской защиты Португалии, на территории страны горят более 120 пожаров, 50 из которых, находятся на стадии завершения.

Согласно информации испанской газеты El Pais, от возгораний погибли три человека в автономном сообществе Галисися, где полыхают 105 пожаров.

Отмечается, что причинами пожаров стала жаркая сухая погода, а также сильные порывы ветра, установившиеся в этом регионе.
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