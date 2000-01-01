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До Ирландии дошел очень мощный шторм `Офелия` | Фото:16.10 16:53   MIGnews.com

До Ирландии дошел очень мощный шторм "Офелия"

До Ирландии дошел очень мощный шторм "Офелия", который называют "худшим погодным явлением за полвека". Об этом в понедельник, 16 октября сообщил национальный телеканал RTE.

В городе Уотерфорд в результате стихийного бедствия женщина погибла при падении дерева, сообщает Reuters. О других пострадавших не сообщается.

Также, по данным The Guardian, более 100 тыс. домов в южной и западной части страны осталось без света из-за повреждений линий электропередачи.

Шторм "Офелия" движется с юга на север, порывы ветра достигают 130 км/ч. Международный аэропорт Дублина ранее объявил об отмене 130 рейсов. В столице прекращена работа городского транспорта, полиция призвала дублинцев отказаться от использования автомобилей и без особой нужды не выходить из дома.

Аэропорт Белфаста отменил 24 рейса, сообщает Газета.Ru.

Ранее ирландские и британские метеорологические агентства предупредили жителей западных районов острова об урагане, который может вызвать разрушения и наводнения.
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