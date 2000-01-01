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16.10 17:02   MIGnews.com

Странички facebook израильских левых рухнули

Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что по неустановленной пока причине невозможно заходить на страницы facebook известных “социальных активистов” - таких борцов за справедливость, как Эльдад Янив, Барак Коэн, Анна Ким, Томер Авиталь и других леваков.

Эльдад Янив, организатор “демонстраций протеста” у дома юридического советника правительства Израиля Авихая Мандельблитта уверен в том, что стал жертвой хакенрской атаки политических врагов. Он сообщил: “Я получил сотни обращений через whatsapp. Это - сложная и хорошо организованная атака, которая не дает моим друзьям и тем, кто следит за моим блогом открывать мою страничку. Я узнал, что и другие социальные активисты были заблокированы таким образом на протяжении последних нескольких часов”.

Томер Авиталь заявил о том, что получил сообщение от google о том, что все его почтовые ящики “подверглись одновременной атаки.

Одновременно facebook сообщил, что не ограничивал доступа к блогам указанных лиц.
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