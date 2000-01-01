16.10 18:48 MIGnews.com

Тель-Авив: Террористов обвинили в убийстве

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Тель-Авивский районный суд в понедельник, 16 октября, признал виновными трёх террористов за их участие в смертоносном обстреле в Сароне, который произошёл в июне прошлого года.Мохаммед Хамахара, Халед Хамамра и Юнис Зин – все трое жители населённого пункта Ятта в провинции Хеврон Палестинской автономии. Их обвинили в убийстве четырёх человек, пишет Arutz Sheva."Террористы вытащили оружие и стали безжалостно стрелять по мирным жителям", - постановила судья Сара Дотан.Тогда, в июне 16-го года, террористы нарядились и отправились в высококлассный ресторан в Сароне. Откуда впоследствии и открыли огонь. Один из участников атаки был застрелен охранником.