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16.10 18:48   MIGnews.com

Тель-Авив: Террористов обвинили в убийстве

Тель-Авивский районный суд в понедельник, 16 октября, признал виновными трёх террористов за их участие в смертоносном обстреле в Сароне, который произошёл в июне прошлого года.

Мохаммед Хамахара, Халед Хамамра и Юнис Зин – все трое жители населённого пункта Ятта в провинции Хеврон Палестинской автономии. Их обвинили в убийстве четырёх человек, пишет Arutz Sheva.

"Террористы вытащили оружие и стали безжалостно стрелять по мирным жителям", - постановила судья Сара Дотан.

Тогда, в июне 16-го года, террористы нарядились и отправились в высококлассный ресторан в Сароне. Откуда впоследствии и открыли огонь. Один из участников атаки был застрелен охранником.


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