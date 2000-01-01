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Умер исполнитель роли мудреца в `Игре престолов` | Фото:17.10 03:01   MIGnews.com

Умер исполнитель роли мудреца в "Игре престолов"

Сегодня в Лондоне скончался актер Рой Дотрис, наиболее известный по роли мудреца Галлина в сериале Игра престолов. Дотрис умер у себя дома в окружении семьи. Ему было 94 года, предает The Independent.

Причина смерти пока не называется. Дотрис скончался в своем доме в окружении родственников, включая трех дочерей, внуков и правнука, пишет Independent.

Начиная с 1960 года Дотрис снялся во множестве фильмов и телевизионных сериалов. Вершиной его карьеры на большом экране стала роль в знаменитом фильме Милоша Формана "Амадей", собравшем восемь "Оскаров". В этой картине Дотрис сыграл Леопольда Моцарта, отца гениального композитора.

В 2000 году артист также получил премию "Тони" как "Лучший актёр" за свою игру в бродвейском спектакле "Луна для пасынков судьбы".

В 2012 году Дотрис сыграл мудреца Галлина в культовом сериале "Игра престолов". Актер записал серии аудиокниг цикла "Песнь Льда и Пламени" писателя Джорджа Р. Р. Мартина.

В 2004 году Дотрис вошел в Книгу рекордов Гиннесса, озвучив в общей сложности 224 персонажа.
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