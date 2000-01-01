17.10 03:01 MIGnews.com

Умер исполнитель роли мудреца в "Игре престолов"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сегодня в Лондоне скончался актер Рой Дотрис, наиболее известный по роли мудреца Галлина в сериале Игра престолов. Дотрис умер у себя дома в окружении семьи. Ему было 94 года, предает The Independent.Причина смерти пока не называется. Дотрис скончался в своем доме в окружении родственников, включая трех дочерей, внуков и правнука, пишет Independent.Начиная с 1960 года Дотрис снялся во множестве фильмов и телевизионных сериалов. Вершиной его карьеры на большом экране стала роль в знаменитом фильме Милоша Формана "Амадей", собравшем восемь "Оскаров". В этой картине Дотрис сыграл Леопольда Моцарта, отца гениального композитора.В 2000 году артист также получил премию "Тони" как "Лучший актёр" за свою игру в бродвейском спектакле "Луна для пасынков судьбы".В 2012 году Дотрис сыграл мудреца Галлина в культовом сериале "Игра престолов". Актер записал серии аудиокниг цикла "Песнь Льда и Пламени" писателя Джорджа Р. Р. Мартина.В 2004 году Дотрис вошел в Книгу рекордов Гиннесса, озвучив в общей сложности 224 персонажа.