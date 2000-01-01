Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Израильская территория обстреляна ракетами с Синая 16.10 06:38   MIGnews.com

Израильская территория обстреляна ракетами с Синая

В ночь на 16 октября в ряде израильских населенных пунктов в районе Эшколь прозвучали сирены ракетной тревоги.

ЦАХАЛ идентифицировал два запуска ракет с территории Синайского полуострова.

Остатки одной ракеты обнаружены на территории регионального совета Эшколь в открытом поле.

Ранее египетские СМИ сообщили о том, что в результате нападения террористов на военные базы в северной части Синая ISIS были убиты шесть и ранены 24 египетских солдата. В ходе атак были применены автомобили со взрывчаткой.

Атаки и против египетских военных, и против Израиля произошли на фоне примирения между ФАТХом и ХАМАСом. Египет, в качестве жеста доброй воли, на четыре дня открывает для жителей Газы пограничный терминал Рафиах. ISIS, по всей видимости, пытается любыми средствами подорвать соглашение о примирении и не допустить нормализации в Газе.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:42
Лидер Арабского списка: убийство солдат ЦАХАЛа - законно
07:12
Арье Дери предложил закрыть новую вещательную корпорацию
05:09
Пышногрудая модель чуть не погибла, пытаясь стать гидом
04:22
Японец придумали чесночный "кофе"
03:32
Сексуально озабоченного продюсера исключили из Киноакадемии
02:36
В США запустили ракету Atlas V cо спутником для разведки
01:27
Чем полезны слёзы для здоровья
00:13
Елизавете II не удачно покрасили волосы
23:33
Какое слово люди чаще всего говорят во сне?
21:51
Скончался известный актер Дмитрий Марьянов
21:31
Поп-звезда призналась в нетрадиционной ориентации
20:28
Триумф ультраправых на выборах в Австрии
19:05
Еврейки в кресле директора ЮНЕСКО Израилю недостаточно
18:26
"Грузовик смерти" забрал более 230 жизней в Сомали
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus