16.10 06:38 MIGnews.com

Израильская территория обстреляна ракетами с Синая

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В ночь на 16 октября в ряде израильских населенных пунктов в районе Эшколь прозвучали сирены ракетной тревоги.ЦАХАЛ идентифицировал два запуска ракет с территории Синайского полуострова.Остатки одной ракеты обнаружены на территории регионального совета Эшколь в открытом поле.Ранее египетские СМИ сообщили о том, что в результате нападения террористов на военные базы в северной части Синая ISIS были убиты шесть и ранены 24 египетских солдата. В ходе атак были применены автомобили со взрывчаткой.Атаки и против египетских военных, и против Израиля произошли на фоне примирения между ФАТХом и ХАМАСом. Египет, в качестве жеста доброй воли, на четыре дня открывает для жителей Газы пограничный терминал Рафиах. ISIS, по всей видимости, пытается любыми средствами подорвать соглашение о примирении и не допустить нормализации в Газе.