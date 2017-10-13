Иракские войска атаковали Киркук

Иракские государственные СМИ сообщили о том, что федеральные войска, выполняя приказ премьер-министра Хайдара Абади, атаковали оспариваемую провинцию Киркук, и “заняли огромные пространства” в богатом нефтью регионе.
Киркук был в панике покинут иракской армией летом 2014 года после триумфа ISIS в Мосуле. Провинция была занята курдской пешмергой, и курдская региональная автономия отказывается вернуть Киркук под контроль центрального правительства в Багдаде.
Около шести процентов мировых запасов нефти сосредоточены на месторождениях Киркука.
В 50-х годах около половины населения Киркука было курдским, но политика “арабизации” Саддама Хуссейна привела к тому, что доля курдского населения упала до 21%. Арабы, в любом случае, не являются большинством в провинции, в которой кроме курдов проживает значительное туркменское меньшинство.
По сообщениям в социальных сетях, колонна иракского элитного спецназа и про-иранской шиитской милиции Хашд аш-Шааби пыталась пробиться к авиабазе Киркука (база К-1). Близ авиабазы находится крупное месторождение нефти.
Офис премьер-министра Абади заявил, что Хашд аш-Шааби приказано оставаться за пределами города Киркук.
Жители Киркука сообщают о спорадических ракетных и артиллерийских обстрелах.
В районе Таза Хурмату, к югу от от Киркука, идет бой между пешмергой и туркменскими подразделениями - союзниками Хашд аш-Шааби.
Курды сообщают, что покинули некоторые позиции в Таза Хурмату после тяжелого боя, и Таль Альвад - без боя.
Иракская официальная пропаганда сообщает, что курдский губернатор Киркука бежал в Эрбиль, авиабаза Киркука занята без боя, занят индустриальный район Киркука и в город вводятся подразделения федеральной полиции.
Ранее курды сообщили о том, что перебрасывают в Киркук подкрепления численностью до 9 тысяч человек.
Телеканал Kurdistan 24 сообщает о том, что “атака шиитских милиций сорвана”, уничтожены четыре боевых машины противника и убиты до 50 боевиков.
Курды сообщают, что операцией в Киркуке руководят советники корпуса стражей исламской революции Ирана, прикомандированные к подразделениям Хашд аш-Шааби и иракской армии. Портал курдов Rudaw утверждает, что у курдов есть “стопроцентные доказательства” этого.
Как и в Сирии, в Ираке Иран работает через своих прокси - обученные и финансируемые за его счет шиитские милиции. В отличие от других государств с значительным курдским меньшинством, Иран в меньшей степени опасается курдского сепаратизма, но в большей - подрыва его излюбленного плана создания “шиитского коридора” от Тегерана к средиземноморскому побережью. Подробно мотивы аятолл описаны в материале "Реалии курдской политики Тегерана".