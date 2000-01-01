Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Внезапная забастовка в аэропорту Бен-Гурион 16.10 08:15   MIGnews.com

Внезапная забастовка в аэропорту Бен-Гурион

В ночь на 16 октября грузчики аэропорта Бен-Гурион провели внезапную забастовку в знак протеста против сокращения штатов, сообщает портал walla.

Пассажиры рейса Аэрофлота, прибывшего из Москвы сообщают о том, что выход из салона был задержан на час, и также была задержана выдача багажа.

Пресс-служба аэропорта, несмотря на заявление профсоюзного комитета о забастовке, сообщила, что инцидент был порожден “нехваткой грузчиков”.

По сообщению газеты Исраэль Ха-Йом, несколько десятков работников аэропорта, которых вызвали в администрацию перед увольнением, вместо этого вовсе отказались являться на работу, чем и объясняются задержки с разгрузкой рейсов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:11
КНДР: Иран - наши друзья и братья по оружию
09:01
Хаос в аэропорту Бен-Гурион  
08:51
"Российское расследование" стоило Трампу более $2 млн
08:38
Число жертв при взрыве в Сомали увеличилось до 276 человек
07:42
Лидер Арабского списка: убийство солдат ЦАХАЛа - законно
07:12
Арье Дери предложил закрыть новую вещательную корпорацию
06:38
Израильская территория обстреляна ракетами с Синая
05:09
Пышногрудая модель чуть не погибла, пытаясь стать гидом
04:22
Японец придумали чесночный "кофе"
03:32
Сексуально озабоченного продюсера исключили из Киноакадемии
02:36
В США запустили ракету Atlas V cо спутником для разведки
01:27
Чем полезны слёзы для здоровья
00:13
Елизавете II не удачно покрасили волосы
23:33
Какое слово люди чаще всего говорят во сне?
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus