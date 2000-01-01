16.10 08:15 MIGnews.com

Внезапная забастовка в аэропорту Бен-Гурион

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В ночь на 16 октября грузчики аэропорта Бен-Гурион провели внезапную забастовку в знак протеста против сокращения штатов, сообщает портал walla.Пассажиры рейса Аэрофлота, прибывшего из Москвы сообщают о том, что выход из салона был задержан на час, и также была задержана выдача багажа.Пресс-служба аэропорта, несмотря на заявление профсоюзного комитета о забастовке, сообщила, что инцидент был порожден “нехваткой грузчиков”.По сообщению газеты Исраэль Ха-Йом, несколько десятков работников аэропорта, которых вызвали в администрацию перед увольнением, вместо этого вовсе отказались являться на работу, чем и объясняются задержки с разгрузкой рейсов.