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Число жертв при взрыве в Сомали увеличилось до 276 человек 16.10 08:38   MIGnews.com

Число жертв при взрыве в Сомали увеличилось до 276 человек

Около 276 человек погибли и еще порядка 300 получили ранения в результате взрыва в столице Сомали, 14 сентября. Об этом сообщил министр информации федерального правительства страны Абдирахман Омар Осман у себя в Twitter.

"К настоящему времени число погибших увеличилось до 276, около 300 человек получили ранения в результате варварской атаки в Могадишо, предпринятой террористами из группировки "Аш-Шабаб"(запрещена в РФ), - написал министр.

Власти не исключают, что в ходе спасательных работ на месте происшествия, число жертв может вырасти.

Полиция считает, что целью теракта был именно отель.



В минувшую субботу у гостиницы Safari, в районе Ходан в Могадишо, взлетел на воздух начиненный взрывчаткой грузовик. Официально ответственность за атаку на себя еще не взяла ни одна из террористических бандформирований. Однако власти Сомали обвиняют в событии радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб", на счету которой уже десятки терактов по всей стране.

На полуострове объявлен трехдневный траур по погибшим.
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