16.10 09:01 MIGnews.com
Хаос в аэропорту Бен-Гурион
Грузчики ночной смены аэропорта Бен-Гурион не явились на работу, что привело к серьезным сбоям в расписании полетов.
Грузчики протестуют против увольнения нескольких десятков временных работников.
В результате забастовки пассажиры нескольких рейсов, приземлившихся ночью не могут получить свой багаж.
Также сообщается о том, что задержаны вылеты по меньшей мере десяти рейсов.
Пассажирам приземлившихся рейсов администрация аэропорта советует “поехать домой и вернуться через несколько часов” - что мало подходит тем, кто не живет в центре страны.
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