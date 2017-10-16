Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







16.10 09:01   MIGnews.com

Хаос в аэропорту Бен-Гурион

Грузчики ночной смены аэропорта Бен-Гурион не явились на работу, что привело к серьезным сбоям в расписании полетов.




Грузчики протестуют против увольнения нескольких десятков временных работников.

В результате забастовки пассажиры нескольких рейсов, приземлившихся ночью не могут получить свой багаж.

Также сообщается о том, что задержаны вылеты по меньшей мере десяти рейсов.

Пассажирам приземлившихся рейсов администрация аэропорта советует “поехать домой и вернуться через несколько часов” - что мало подходит тем, кто не живет в центре страны.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:11
КНДР: Иран - наши друзья и братья по оружию
08:51
"Российское расследование" стоило Трампу более $2 млн
08:38
Число жертв при взрыве в Сомали увеличилось до 276 человек
08:15
Внезапная забастовка в аэропорту Бен-Гурион
07:42
Лидер Арабского списка: убийство солдат ЦАХАЛа - законно
07:12
Арье Дери предложил закрыть новую вещательную корпорацию
06:38
Израильская территория обстреляна ракетами с Синая
05:09
Пышногрудая модель чуть не погибла, пытаясь стать гидом
04:22
Японец придумали чесночный "кофе"
03:32
Сексуально озабоченного продюсера исключили из Киноакадемии
02:36
В США запустили ракету Atlas V cо спутником для разведки
01:27
Чем полезны слёзы для здоровья
00:13
Елизавете II не удачно покрасили волосы
23:33
Какое слово люди чаще всего говорят во сне?
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus