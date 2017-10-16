16.10 09:01 MIGnews.com

Хаос в аэропорту Бен-Гурион

נתב"ג: בגלל שאין סבלים ופורקי מזוודות, הנוסעים ממתינים כבר שעות לבשורה, ואין כזאת בנתיים. עשרות ישנים בייאוש על הרצפה בטרמינל 3. pic.twitter.com/tl164x7GsD — איתי בלומנטל (@ItayBlumental) October 16, 2017

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Комментарии

Грузчики ночной смены аэропорта Бен-Гурион не явились на работу, что привело к серьезным сбоям в расписании полетов.Грузчики протестуют против увольнения нескольких десятков временных работников.В результате забастовки пассажиры нескольких рейсов, приземлившихся ночью не могут получить свой багаж.Также сообщается о том, что задержаны вылеты по меньшей мере десяти рейсов.Пассажирам приземлившихся рейсов администрация аэропорта советует “поехать домой и вернуться через несколько часов” - что мало подходит тем, кто не живет в центре страны.