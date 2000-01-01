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ВВС Израиля атаковали арсеналы `Хизбаллы` в Дамаске 17.01 10:18   MIGnews.com

ВВС Израиля атаковали арсеналы "Хизбаллы" в Дамаске

П о сообщениям сирийских оппозиционных источников, ВВС Израиля нанесли удары по складам “Хизбаллы” в Дамаске.

Удар нанесен по военному аэропорту Мезза близ Дамаска.

В результате бомбардировки складам нанесен значительный ущерб.

Израилю приписывают еще несколько более ранних атак против аэропорта Мезза.

Сообщения не комментируются ни израильской, ни сирийской стороной.

на прошлой неделе сирийская армия подтвердила, что Израиль атаковал военную базу аль-Кутейфа, также нанеся удары по складам “Хизбаллы”.
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