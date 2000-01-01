17.01 12:27 MIGnews.com

Суд арестовал напавших на пермскую школу подростков

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Напавших подростков на школьников и учителя в пермской школе, суд приговорил к двум месяцам ареста. Об этом сообщает "Новая газета".Также издание сообщает, что из-за состояния обвиняемых, заседание суда проходило в выездном режиме в Городской клинической больнице №4.Согласно с решением суда, одного из молодых людей поместят в больничный блок СИЗО, а второго оставят в больнице.Ранее "Коммерсантъ" писал, что нападавшие подростки во время допроса не отрицали своей вины, и подтвердили, что совершали нападения на учеников 4-го класса и их учительницу, Наталью Шагулину. Однако о мотивах их действий остается неизвестно.Согласно официальной версии, в пермской школе №127, 15 января, произошел конфликт между бывшим учеником учебного заведения и нынешним. В ходе драки пошли ножи, но в результате пострадали школьники из младших классов и учительница. Но очевидцы заявляют, что нападавшие ворвались в один из классов и целенаправленно напали на преподавательницу и детей. В результате происшествия пострадали 15 человек, 12 из которых были госпитализированы – в их число входят и сами правонарушители.Позднее в СМИ появилась информация, что один из напавших состоял на учете в психоневрологическом диспансере, а также его родители просили помощи у правоохранительных органов, поскольку не могли справиться с ребенком.СК возбудил два уголовных дела. Первое – против нападавших – покушение на убийство двух и более лиц. А второе – против неустановленных сотрудников по делам несовершеннолетних, обвиняя силовиков в халатности.