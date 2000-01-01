Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Суд арестовал напавших на пермскую школу подростков 17.01 12:27   MIGnews.com

Суд арестовал напавших на пермскую школу подростков

Напавших подростков на школьников и учителя в пермской школе, суд приговорил к двум месяцам ареста. Об этом сообщает "Новая газета".

Также издание сообщает, что из-за состояния обвиняемых, заседание суда проходило в выездном режиме в Городской клинической больнице №4.

Согласно с решением суда, одного из молодых людей поместят в больничный блок СИЗО, а второго оставят в больнице.

Ранее "Коммерсантъ" писал, что нападавшие подростки во время допроса не отрицали своей вины, и подтвердили, что совершали нападения на учеников 4-го класса и их учительницу, Наталью Шагулину. Однако о мотивах их действий остается неизвестно.

Согласно официальной версии, в пермской школе №127, 15 января, произошел конфликт между бывшим учеником учебного заведения и нынешним. В ходе драки пошли ножи, но в результате пострадали школьники из младших классов и учительница. Но очевидцы заявляют, что нападавшие ворвались в один из классов и целенаправленно напали на преподавательницу и детей. В результате происшествия пострадали 15 человек, 12 из которых были госпитализированы – в их число входят и сами правонарушители.

Позднее в СМИ появилась информация, что один из напавших состоял на учете в психоневрологическом диспансере, а также его родители просили помощи у правоохранительных органов, поскольку не могли справиться с ребенком.

СК возбудил два уголовных дела. Первое – против нападавших – покушение на убийство двух и более лиц. А второе – против неустановленных сотрудников по делам несовершеннолетних, обвиняя силовиков в халатности.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:06
Коллапс криптовалют: биткойн упал на 24%
15:53
Иран шпионит за еврейскими детсадами в Германии
15:27
Следователи назвали резню в пермской школе нападением
15:08
В Кувейте призывают прекратить финансирование UNRWA
14:03
СМИ: пропавший британец страдал "иерусалимским синдромом"
13:38
Абу Мазен угрожает войной "за Иерусалим"
13:19
В Индии Нетаниягу приготовили императорскую встречу  
12:29
Гигантскую подводную пещеру обнаружили в Мексике
12:06
Яалон в шоке от "галлюцинирующего раввина"
11:51
Хаменеи обвинил Саудов в предательстве мусульман
11:34
Нетаниягу рассказал, когда будет перемещено посольство США
10:58
Дания: 1000 подростков обвиняют в распространении порно
10:18
ВВС Израиля атаковали арсеналы "Хизбаллы" в Дамаске
10:00
Строители скоростного трамвая обесточили Биржу Рамат-Гана
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus