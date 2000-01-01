17.01 10:58 MIGnews.com

Дания: 1000 подростков обвиняют в распространении порно

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Дании полиция обвинила более 1000 подростков в распространении порнографических материалов в соцсетях.В правоохранительных органах заявили, что подозреваемые распространяли видео секса двух 15-летних школьников и обмениваясь им в мессенджере Facebook.Об этом сообщает BBC News.В полиции пояснили, что подросткам могут предъявить обвинения в распространении детской порнографии, поскольку подросткам, запечатленным на видео, нет 18 лет.Об инциденте датскую полицию уведомили власти США, которые в свою очередь получили данную информацию от руководства Facebook.В общей сложности по этому делу проходят 1004 человека. Отмечается, что подозреваемые обменивались порнороликом в мессенджере осенью 2017 года.