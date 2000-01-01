17.01 15:27 MIGnews.com

Следователи назвали резню в пермской школе нападением

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В Следственном комитете признали версию о умышленном нападении на учительницу и учеников 127 школы в Перми. Соответственное заявление опубликовано на сайте ведомства.Напомним, ранее СК сообщал, что между бывшим и нынешним учениками учебного заведения произошел конфликт, в результате которого пострадали ученики и учитель, пытаясь разнять дерущихся."По версии следствия, 15 января 2018 года учащийся 10 класса и его несовершеннолетний знакомый – бывший ученик этого учебного заведения – пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые умышленно нанесли 9 ученикам и учительнице множественные ножевые ранения", — говорится в сообщении.Злоумышленникам предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более человек по предварительному сговору. Суд уже вынес приговор об их аресте. Как заявили в СК, после выписки из медучреждения, преступники буду переведены в СИЗО, где и будут отбывать наказание в виде лишения свободы сроком два месяца.Так же, как сообщал ранее "Коммерсантъ", следователи возбудили дело в отношении неустановленных сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, обвиняя их в халатности. Детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее отмечала, что родители одного из обвиняемых просили помочь им, так как они не справлялись с ребенком, но Комиссия по делам несовершеннолетних только оштрафовала их.Напомним, утром 15 января, два подростка ворвались учебный класс школы №127 в Перми, и набросились на учительницу младших классов Наталью Шагулину, нанеся 17 ножевых ранений. А затем злоумышленники напали на находящихся в помещении детей, которые в ужасе пытались выбежать из кабинета. В результате инцидента пострадали 15 человек, 12 были госпитализированы.