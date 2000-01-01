17.01 14:03 MIGnews.com

СМИ: пропавший британец страдал "иерусалимским синдромом"

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Пропавший без вести турист из Британии предположительно мог страдать так называемым "иерусалимским синдромом". Об этом сообщает издание The Telegraph.Речь идет о 29-летнем Оливере Макафи, который пропал без вести в ноябре прошлого года в Негеве.В поисках туриста принимали активное участие как спасатели, так и волонтеры. По утверждениям газеты, волонтеры обнаружили так называемые библейские следы Макафи в пустыне Негев.В частности были найдены вырванные из Библии страницы и тексты с библейскими стихами, написанные от руки.В полиции подтвердили, что среди вещей британца были найдены отрывки из Нового Завета, однако пока неясно, страдал ли Оливер Макафи расстройством психики.Расследование по делу британского туриста продолжается. В последний раз 29-летнего садовника видели 21 ноября 2017 года в районе Мицпе-Рамон.