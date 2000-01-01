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СМИ: пропавший британец страдал `иерусалимским синдромом` 17.01 14:03   MIGnews.com

СМИ: пропавший британец страдал "иерусалимским синдромом"

Пропавший без вести турист из Британии предположительно мог страдать так называемым "иерусалимским синдромом". Об этом сообщает издание The Telegraph.

Речь идет о 29-летнем Оливере Макафи, который пропал без вести в ноябре прошлого года в Негеве.

В поисках туриста принимали активное участие как спасатели, так и волонтеры. По утверждениям газеты, волонтеры обнаружили так называемые библейские следы Макафи в пустыне Негев.

В частности были найдены вырванные из Библии страницы и тексты с библейскими стихами, написанные от руки.

В полиции подтвердили, что среди вещей британца были найдены отрывки из Нового Завета, однако пока неясно, страдал ли Оливер Макафи расстройством психики.

Расследование по делу британского туриста продолжается. В последний раз 29-летнего садовника видели 21 ноября 2017 года в районе Мицпе-Рамон.
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