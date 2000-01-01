17.01 14:03 MIGnews.com
СМИ: пропавший британец страдал "иерусалимским синдромом"
Пропавший без вести турист из Британии предположительно мог страдать так называемым "иерусалимским синдромом". Об этом сообщает издание The Telegraph.
Речь идет о 29-летнем Оливере Макафи, который пропал без вести в ноябре прошлого года в Негеве.
В поисках туриста принимали активное участие как спасатели, так и волонтеры. По утверждениям газеты, волонтеры обнаружили так называемые библейские следы Макафи в пустыне Негев.
В частности были найдены вырванные из Библии страницы и тексты с библейскими стихами, написанные от руки.
В полиции подтвердили, что среди вещей британца были найдены отрывки из Нового Завета, однако пока неясно, страдал ли Оливер Макафи расстройством психики.
Расследование по делу британского туриста продолжается. В последний раз 29-летнего садовника видели 21 ноября 2017 года в районе Мицпе-Рамон.
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