Иран шпионит за еврейскими детсадами в Германии

Правоохранительные службы Германии провели серию рейдов в домах 10 предполагаемых иранских шпионов, сообщил журналист местного еженедельного издания FOCUS Йозеф Хуфельсхульте. Как отмечается, все подозреваемые – представители элитных военных сил.
По словам Хуфельсхульте, непосредственно до операции правоохранительные органы два месяца следили за шпионами, которые, в свою очередь, собирали информацию об израильских и еврейских объектах в Германии, включая посольство Еврейского государства в Берлине и детские сады.
В выданных на обыски ордерах утверждается, что подозреваемые являются членами военного спецподразделения КСИР "Аль-Кудс", признанной в США террористической организацией.
FOCUS сообщает, что израильский "Моссад" передал немецким правоохранителям информацию, согласно которой представители "Аль-Кудс" пытались завербовать шиитов неиранского происхождения для дальнейших терактов против еврейских и израильских объектов по всей Европе.
Согласно заявлению федеральной прокуратуры ФРГ, после расследования контрразведки правоохранительные службы провели обыски в частных домах и офисах подозреваемых в шпионаже, однако никаких арестов произведено не было. В ведомстве отказались как-либо комментировать то, что Иран шпионил за израильскими объектами.
Как сказал телерадиокомпании "Кан" посол Еврейского государства в Германии Джереми Иссахаров, данный инцидент должен стать "красным флагом не только в Германии, но и во всей Европе".
"Немцам и европейцам пришла пора осознать, что скрывается за иранской улыбкой", - добавил он.