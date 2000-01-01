17.01 15:53 MIGnews.com

Иран шпионит за еврейскими детсадами в Германии

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Правоохранительные службы Германии провели серию рейдов в домах 10 предполагаемых иранских шпионов, сообщил журналист местного еженедельного издания FOCUS Йозеф Хуфельсхульте. Как отмечается, все подозреваемые – представители элитных военных сил.По словам Хуфельсхульте, непосредственно до операции правоохранительные органы два месяца следили за шпионами, которые, в свою очередь, собирали информацию об израильских и еврейских объектах в Германии, включая посольство Еврейского государства в Берлине и детские сады.В выданных на обыски ордерах утверждается, что подозреваемые являются членами военного спецподразделения КСИР "Аль-Кудс", признанной в США террористической организацией.FOCUS сообщает, что израильский "Моссад" передал немецким правоохранителям информацию, согласно которой представители "Аль-Кудс" пытались завербовать шиитов неиранского происхождения для дальнейших терактов против еврейских и израильских объектов по всей Европе.Согласно заявлению федеральной прокуратуры ФРГ, после расследования контрразведки правоохранительные службы провели обыски в частных домах и офисах подозреваемых в шпионаже, однако никаких арестов произведено не было. В ведомстве отказались как-либо комментировать то, что Иран шпионил за израильскими объектами.Как сказал телерадиокомпании "Кан" посол Еврейского государства в Германии Джереми Иссахаров, данный инцидент должен стать "красным флагом не только в Германии, но и во всей Европе"."Немцам и европейцам пришла пора осознать, что скрывается за иранской улыбкой", - добавил он.