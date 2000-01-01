17.01 16:53 MIGnews.com

"Челси" объявил войну антисемитизму в футболе

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Фонд английского футбольного клуба "Челси" начинает кампанию ("Строя мосты"), целью которой является борьба с антисемитизмом в среде футбольных болельщиков, игроков, а также вспомогательного персонала.Долгосрочная инициатива ФК начнется во время матча английской премьер-лиги "Челси" против "Борнмута", который состоится 31 января. Владелец клуба Роман Абрамович уже поддержал данное решение.Таким образом, помимо осуждения, "Челси" отреагировал на антисемитские кричалки своих болельщиков во время матча против "Лестер Сити" в сентябре прошлого года."В "Челси" все гордятся тем, что являются частью этого разнообразного клуба. Наши игроки, сотрудники, болельщики и посетители являются представителями самых разных слоев общества, включая еврейскую общину. Мы хотим, чтобы все чувствовали себя в безопасности, ощущали свою ценность и соучастие.В рамках этой кампании мы будем работать с организациями и отдельными лицами как внутри страны, так и за рубежом, включая Образовательный фонд Холокоста, Еврейский музей, Фонд общественной безопасности, НГО Kick It Out, Всемирный еврейский конгресс и Дом-музей Анны Франк", - говорится в заявлении клуба.В ходе Building Bridges Фонд "Челси" расширит свои лекции в начальных школах о равноправии и разнообразии в контексте еврейской веры и культуры. Среди прочих мероприятий: поездки сотрудников ФК, фанатов и стюардов в бывшие концлагеря, выставки в Музее "Челси" и Музее британских евреев, а также показ ленты Ави Каннера "Лига Терезин" - о футбольных соревнованиях в одноименном концлагере.