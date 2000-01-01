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Израильтянину, убившему своего насильника, отказали в УДО 17.01 17:57   MIGnews.com

Израильтянину, убившему своего насильника, отказали в УДО

Приговоренной к 20 годам лишения свободы за убийство изнасиловавшего его мужчину Йонатан Хейло не выйдет из тюрьмы досрочно.

В среду Управление тюрем Израиля (ШАБАС), приняв во внимание все доводы гособвинения, ответило отказом на ходатайство Хейло о досрочном освобождении.

Напомним, что в 2013 году его приговорили к 20 годам тюремного заключения за убийство репатрианта из Эфиопии Ярона Эйлина, который, по словам Хейло, его грабил, шантажировал и в 2010 году дважды изнасиловал. Прошение о досрочном освобождении он подал в начале этого месяца – после того, как в 2016 году БАГАЦ, признав совершенное им непредумышленным убийством, сократил его изначальный срок на 8 лет, а в ноябре 2017-го президент Ривлин также частично его помиловал.

В решении ШАБАС говорится, что 25-летний Хейло может попробовать вновь попросить о досрочном освобождении через полгода, а до тех пор ему советуют записаться на групповую терапию для жертв сексуального насилия.

Адвокаты Йонатана Хейло уже предупредила, что будет оспаривать такое решение управления тюрем.
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