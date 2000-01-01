17.01 17:57 MIGnews.com

Израильтянину, убившему своего насильника, отказали в УДО

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Приговоренной к 20 годам лишения свободы за убийство изнасиловавшего его мужчину Йонатан Хейло не выйдет из тюрьмы досрочно.В среду Управление тюрем Израиля (ШАБАС), приняв во внимание все доводы гособвинения, ответило отказом на ходатайство Хейло о досрочном освобождении.Напомним, что в 2013 году его приговорили к 20 годам тюремного заключения за убийство репатрианта из Эфиопии Ярона Эйлина, который, по словам Хейло, его грабил, шантажировал и в 2010 году дважды изнасиловал. Прошение о досрочном освобождении он подал в начале этого месяца – после того, как в 2016 году БАГАЦ, признав совершенное им непредумышленным убийством, сократил его изначальный срок на 8 лет, а в ноябре 2017-го президент Ривлин также частично его помиловал.В решении ШАБАС говорится, что 25-летний Хейло может попробовать вновь попросить о досрочном освобождении через полгода, а до тех пор ему советуют записаться на групповую терапию для жертв сексуального насилия.Адвокаты Йонатана Хейло уже предупредила, что будет оспаривать такое решение управления тюрем.