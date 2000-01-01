17.01 18:50 MIGnews.com

В Болгарии начался суд над террористами из Бургаса

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Специальный уголовный суд Болгарии начал рассмотрение дела о террористической атаке, совершенной против израильских туристов 5,5 лет назад.Напомним, что 18 июля 2012 года террорист-смертник подорвал себя около автобуса с туристами из Еврейского государства, садившихся в автобус у аэропорта Сарафово в местном курортном городе Бургас. Помимо боевика, гражданина Ливана и Франции Мохамада Хасана Эль-Хусейни, погибли также водитель-болгарин и пятеро граждан Еврейского государства. Еще 35 человек пострадали.В середине 2016 года прокуратура Болгарии заочно предъявила обвинения еще двоим соучастникам теракта: гражданину Ливана и Австралии Мелияду Фараху и гражданину Ливана и Канады Хасану Эль-Хаджу Хассану. По сведениям гособвинения, оба обвиняемых, как и сам Эль-Хусейни, связаны с "Хизбаллой"."Их будут судить заочно за теракт и убийство нескольких человек, а также целый ряд других преступлений – как, например, мошенничество с документами и подготовка к теракту", - цитирует агентство Sofia прокурора Красимира Тренчева.Во время судебного заседания дали свои показания некоторые свидетели теракта, однако израильтян среди них не было. Как предполагается, граждане Еврейского государства выступят по видеосвязи 6 или 7 февраля.