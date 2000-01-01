Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







`Бухгалтера Освенцима` отказались помиловать 17.01 19:18   MIGnews.com

"Бухгалтера Освенцима" отказались помиловать

Прокуратура ФРГ ответила отказом на ходатайство о помиловании 96-летнего немца Оскара Гренинга, которого признали виновным в соучастии в убийстве 300 тысяч узников нацистского "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау.

Напомним, что суд Люнебурга признал его вину еще в 2015 году, однако из-за серии апелляций и различных юридических уловок его адвокатов Оскару Гренингу удавалось находиться на свободе до конца 2017 года, когда все инстанции отклонили его апелляции, а все экспертизы признали его годным к тюремному заключению. Однако "напоследок" защита Гренинга все же подала прошение о помиловании, на который получила отказ.

Прокуратура Люнебурга отказалась комментировать отказ о помиловании нацистского преступника.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что Гренинг добровольно поступил на службу в "Ваффен-СС". Во время работы в Освенциме непосредственно к смертям он причастен не был, однако помогал поддерживать нацистский режим, отвечая за изъятие у прибывавших в концлагерь заключенных личных вещей, подсчет денег и перечисление средств в Главное административно-хозяйственное управление СС в Берлине, за что был прозван "бухгалтером Освенцима".

Ожидается, что уже в самое ближайшее время прокуроры Ганновера отправят его отбывать наказание.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:27
Умер режиссер "Полицейской академии"
23:42
Курц: Европа будет постепенно отменять санкции против РФ
22:30
Биби принял участие в конференции по вопросам геополитики
21:51
Польша посадила в тюрьму белорусов, оголившихся в Освенциме
21:46
Лавров: Россия будет содействовать переговорам по Иерусалиму
21:34
"Для Обамы Израиль был проблемой, для Трампа это решение"
21:02
Малиновская: пресечь подстрекательство против репатриантов
20:54
Израиль соболезнует Ираку
18:50
В Болгарии начался суд над террористами из Бургаса
18:39
Еш Атид подал законопроект, отменяющий "закон о магазинах"
18:15
Нетаниягу обещает, что Индия все же купит израильские ракеты
17:57
Израильтянину, убившему своего насильника, отказали в УДО
17:35
Экс-начальник Генштаба Бени Ганц пойдет в политику
16:56
НАТО: "Исламское государство" не повержено
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus