17.01 19:18 MIGnews.com

"Бухгалтера Освенцима" отказались помиловать

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Прокуратура ФРГ ответила отказом на ходатайство о помиловании 96-летнего немца Оскара Гренинга, которого признали виновным в соучастии в убийстве 300 тысяч узников нацистского "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау.Напомним, что суд Люнебурга признал его вину еще в 2015 году, однако из-за серии апелляций и различных юридических уловок его адвокатов Оскару Гренингу удавалось находиться на свободе до конца 2017 года, когда все инстанции отклонили его апелляции, а все экспертизы признали его годным к тюремному заключению. Однако "напоследок" защита Гренинга все же подала прошение о помиловании, на который получила отказ.Прокуратура Люнебурга отказалась комментировать отказ о помиловании нацистского преступника.В ходе рассмотрения дела было установлено, что Гренинг добровольно поступил на службу в "Ваффен-СС". Во время работы в Освенциме непосредственно к смертям он причастен не был, однако помогал поддерживать нацистский режим, отвечая за изъятие у прибывавших в концлагерь заключенных личных вещей, подсчет денег и перечисление средств в Главное административно-хозяйственное управление СС в Берлине, за что был прозван "бухгалтером Освенцима".Ожидается, что уже в самое ближайшее время прокуроры Ганновера отправят его отбывать наказание.