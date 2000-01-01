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Польша посадила в тюрьму белорусов, оголившихся в Освенциме | Фото: Graham Hills/Flickr17.01 21:51   MIGnews.com

Польша посадила в тюрьму белорусов, оголившихся в Освенциме

Участники антивоенного перформанса, которые в марте прошлого года зарезали ягненка, разделись догола и приковали себя цепями в бывшем "лагере смерти" Аушвиц-Биркенау, были приговорены к денежным штрафам и лишению свободы.

Свою акцию они сняли на видео с помощью гирокоптера, заменив первое слово на знаменитой вывеске "Arbeit macht frei" на "Love", таким образом, что вышло "Любовь освобождает".

Среди осужденных оказались 12 человек из Белоруссии, Германии и Польши, которых признали виновными в осквернении памяти жертв нацизма и жестоком обращении с животными.

В частности зарезавших барана гражданам Беларуси Никиту Володько и Адама Беляцкого районный суд города Освенцим приговорил к 14 и 18 месяцам лишения свободы соответственно. Последний также должен заплатить 2 000 злотых (около 600 долларов) в фонд защиты животных. Помимо того, в течение ближайших 10 лет Володько и Беляцкому запрещено заводить животных.

Остальные участники получили по 1 году тюрьмы и штрафы в размере 10 тыс. злотых.
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