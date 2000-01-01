Хуситы обстреляли ракетами юг Саудовской Аравии

Силы ПВО Саудовской Аравии отразили ракетную атаку повстанцев йеменского движения "Ансар Алла" по городу Джизан на юге страны.
Со ссылкой на слова официального представителя коалиции во главе с королевством Турки аль-Малики саудовская газета Al-Riyadh сообщает, что йеменские хуситы запустили баллистическую ракету в сторону Саудовской Аравии во вторник в 20:12 по местному времени.
"Ракета была нацелена в сторону города Джизан. Она была запущена преднамеренно в сторону гражданских районов, населенных людьми, и была перехвачена и уничтожена королевскими ПВО Саудовской Аравии", — заявил представитель коалиции.
Аль-Малики добавил, что данная ракета была запущена при поддержке Ирана. Он призвал международное сообщество принять более серьезные и действенные шаги по прекращению контрабанды и поставки Ираном баллистических ракет и оружия йеменским повстанцам.