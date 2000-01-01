18.01 07:06 MIGnews.com

Хуситы обстреляли ракетами юг Саудовской Аравии

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Силы ПВО Саудовской Аравии отразили ракетную атаку повстанцев йеменского движения "Ансар Алла" по городу Джизан на юге страны.Со ссылкой на слова официального представителя коалиции во главе с королевством Турки аль-Малики саудовская газета Al-Riyadh сообщает, что йеменские хуситы запустили баллистическую ракету в сторону Саудовской Аравии во вторник в 20:12 по местному времени."Ракета была нацелена в сторону города Джизан. Она была запущена преднамеренно в сторону гражданских районов, населенных людьми, и была перехвачена и уничтожена королевскими ПВО Саудовской Аравии", — заявил представитель коалиции.Аль-Малики добавил, что данная ракета была запущена при поддержке Ирана. Он призвал международное сообщество принять более серьезные и действенные шаги по прекращению контрабанды и поставки Ираном баллистических ракет и оружия йеменским повстанцам.