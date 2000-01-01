17.01 07:47 MIGnews.com

Ашкелон: любовница устроила поножовщину из-за парня

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Полиция Ашкелона сообщила о том, что предъявлено обвинительное заключение 21-летней жительнице города.Девушка обвиняется в том, что атаковала с ножом бывшую любовницу своего партнера.Ссора между двумя соперницами началась в квартире бывшей любовницы в городе Кирьят Гат, куда пара прибыла для того, чтобы забрать вещи парня. Спор очень быстро перерос в драку, закончившуюся поножовщиной.нынешняя любовница гонялась за бывшей, нанося ей удары ножом. Пострадавшую госпитализировали, и она провела в больнице шесть дней. Во время пребывания в больнице девушку допросили, и она рассказала о нападавшей.Нападавшая, в свою очередь осознала, что ее разыскивают, и явилась с повинной. Она утверждает, что действовала в "рамках самозащиты". Тем не менее, суд продлил ей срок предварительного содержания под стражей.