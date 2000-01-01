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Прокуратура: убийство шведской журналистки было спланировано 17.01 07:54   MIGnews.com

Прокуратура: убийство шведской журналистки было спланировано

Прокуратура Дании предъявила изобретателю Петеру Мадсену официальные обвинения в жестоком убийстве шведской журналистки Ким Валль.

Мужчину обвиняют в предумышленном убийстве и расчленении тела. Также его обвинили "в сексуальной связи исключительно опасного характера не через половой акт".

"Это необычное и очень жестокое дело. Мы надеемся, что СМИ с уважением отнесутся к тому, что новые улики должны быть в первую очередь представлены в суде, а не в прессе", - цитирует Би Би Си слова прокурора Якоба Бух-Йепсена.

Напомним, расчлененное тело Валль было найдено в море 21 августа 2017 года - спустя 11 дней после того, как она брала у Петера Мадсена интервью по поводу его самодельной субмарины.

На теле 30-летней журналистки были обнаружены ножевые ранения в области паха и грудной клетки, которые, как считают эксперты, были нанесены в момент или сразу после смерти.
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