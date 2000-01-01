17.01 08:15 MIGnews.com

Афера с НДС: Экономический теракт против Государства Израиль

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По сообщению радио Галей ЦАХАЛ, сообщает о том, что подразделение Лахав 433 израильской полиции арестовало 29 подозреваемых в крупной финансовой афере.Полиция предполагает, что активность участников преступной сети нанесла Израилю экономический ущерб на сумму около миллиарда шекелей.Сутью схемы была приписка сверхурочных рабочих часов китайским рабочим, занятых на инфраструктурных проектах Израиля. Компании, таким образом, раздували свои фиктивные издержки и на этом основании получали от государства возврат НДС.Следователи называют произошедшее не иначе, как “экономическим терактом”.В центре схемы - высокопоставленная сотрудница крупного израильского банка.Три человека арестованы по международному ордеру на территории Испании.