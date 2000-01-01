17.01 09:04 MIGnews.com

Поножовщина в школе Перми: учительница получила 17 ранений

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Пострадавшая учительница при резне в пермской школе, получила 17 ножевых ранений. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова в Facebook , передает РИА Новости.По ее словам, Наталья Шагулина настоящий герой."Сегодня, придя в себя, она спросила: "Как дети?", - пишет Денисова, добавив, что состояние педагога остается очень тяжелым.По данным издания, Шагулина уже начала самостоятельно дышать. Врачи подготавливают ее к повторной операции.По официальным данным, в пермской школе №127 произошла драка между двумя подростками с применением ножа. Их пытались разнять преподаватель и школьники из четвертого класса, но в итоге сами пострадали от рук молодых ребят. Однако сведения очевидцев говорят о том, что ребята сами набросились на учеников и педагога. В результате инцидента пострадали 15 человек.