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17.01 09:04   MIGnews.com

Поножовщина в школе Перми: учительница получила 17 ранений

Пострадавшая учительница при резне в пермской школе, получила 17 ножевых ранений. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова в Facebook , передает РИА Новости.

По ее словам, Наталья Шагулина настоящий герой.

"Сегодня, придя в себя, она спросила: "Как дети?", - пишет Денисова, добавив, что состояние педагога остается очень тяжелым.

По данным издания, Шагулина уже начала самостоятельно дышать. Врачи подготавливают ее к повторной операции.

По официальным данным, в пермской школе №127 произошла драка между двумя подростками с применением ножа. Их пытались разнять преподаватель и школьники из четвертого класса, но в итоге сами пострадали от рук молодых ребят. Однако сведения очевидцев говорят о том, что ребята сами набросились на учеников и педагога. В результате инцидента пострадали 15 человек.
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