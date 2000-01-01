17.06 11:18 MIGnews.com

Столкновение эсминца ВМС США и торгового судна около Японии

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Береговая охрана Японии подтвердила в субботу, 17 июня, что 7 членов экипажа военно-морского эсминца ВМС США пропали без вести после того, как он столкнулся с торговым судном с филиппинским флагом к юго-западу от Йокосуки, Япония.Береговая охрана также сказала, что вода попала в корабль США, но ему не грозит затопление, в то время как контейнерное судно способно перемещаться собственными усилиями.ВМС США заявили, что командир эсминца, который в субботу утром столкнулся с филиппинским торговым судном, был среди двух моряков, эвакуированных с судна.В заявлении флота США говорится, что командир Брайс Бенсон, командующий эсминца, находился в стабильном состоянии после того, как его отправили в военно-морскую больницу в Йокосуке, Япония.